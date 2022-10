Karel Geraerts a pris un risque face à Ostende mais ça a payé: "Important pour tenir dans la longueur"

St.L. et F.G.

Karel Geraerts a beau être un jeune entraîneur, il apprend vite, lui aussi. Probablement échaudé par ce qui s'était passé en septembre, avec une victoire heureuse à Eupen à la fin d'un long mois, il a changé son approche, ce dimanche. Mais son pari de donner plus de temps de jeu à des remplaçants a fonctionné. "L'objectif n'est pas juste de gagner une rencontre, mais toutes, voilà pourquoi avec le staff on a pris la responsabilité de faire un peu tourner, vu le programme chargé. C'est important pour ne pas mourir dans quelques semaines. Je sais que ça ne fonctionne pas toujours aussi bien que ce dimanche, mais ça a été positif, cette fois."

Rien de tel pour souder un peu plus, encore, un noyau, que ces victoires qui permettent aux remplaçants de se mettre en valeur. "Le club a bien travaillé pour construire ce groupe, il y a beaucoup de qualité et tous les joueurs ont montré qu'ils peuvent être importants. C'est important pour moi, comme T1, tout comme le fait d'amener de la concurrence. L'organisation était bien là ce dimanche et l'équipe a répondu pendant 90 minutes."

Place à une nouvelle grosse semaine qui verra l'Union affronter Gand puis Bruges. "On va se concentrer d'abord sur le match de mercredi. Gand a remis les points sur les i (NdlR : en battant Malines). Ce ne sera pas facile."