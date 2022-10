Karel Geraerts se méfie avant la réception de Gand: "L'une des meilleures équipes du championnat"

L'Union est en grande forme. Invaincue depuis sept rencontres, l'équipe de Karel Geraerts attaque une semaine importante avec la réception de la Gantoise ce mercredi (18h30) avant de recevoir le Club Bruges samedi (20h45). Pour affronter les Buffalos, le T1 unioniste pourra compter sur tout son noyau à l'exception de Koki Machida et Dennis Eckert Ayensa. "Nous enchaînons chaque semaine des grosses semaines, sourit Karel Geraerts. Personnellement, je ne regarde que le match de ce mercredi sans penser à Bruges. La Gantoise est une des meilleures équipes de notre championnat, comme cela avait été le cas la saison dernière. Ils n'ont pas eu beaucoup de changements. Il faudra être à la hauteur dans un match qui s'annonce difficile face à une équipe très organisée."

Pour cette rencontre, l'Union pourra compter sur ses supporters qui ont répondu présent - le match est presque sold out - malgré l'horaire délicat imposé par la Pro League. "Je comprends les gens qui se plaignent de l'horaire du match car certains ont une vie de famille, des enfants, un travail... De l'autre côté, il y a des raisons qui poussent à mettre ce match à 18h30 comme la diffusion à la télévision. En tout cas, si on parle de nos fans, je peux dire qu'ils sont toujours là que ce soit au Parc Duden ou à Louvain. C'est une véritable arme pour nous et je dis de temps en temps à mes joueurs que cette situation avec nos supporters n'est pas normale : elle est exceptionnelle."