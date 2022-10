Karel Geraerts veut enchaîner contre Gand: "Répéter les bonnes prestations sur la durée"

L’Union va pouvoir se jauger en l’espace de quatre jours. En recevant coup sur coup la Gantoise, ce soir, puis le Club Bruges, samedi, deux adversaires au top 4, l’équipe de Karel Geraerts verra plus clair sur sa faculté à rester accrochée à la bonne locomotive qui part en direction des Champions Playoffs.

"Nous avons une grosse semaine mais c'était déjà la même chose la semaine dernière, explique Geraerts. Je préfère regarder seulement le match de ce mercredi. La Gantoise est l'une des meilleures équipes de notre championnat. Elle n'a pas trop changé par rapport à la saison dernière et il faudra être à la hauteur pour accrocher quelque chose dans cette rencontre qui sera difficile."

Malgré les très bons résultats de son équipe qui ne peut plus se cacher, le discours du T1 unioniste reste inchangé : l’Union joue match après match sans penser sur le plus long terme.

"Je sais que vous n'aimez pas quand on parle comme cela mais c'est la vérité, lance Karel Geraerts. Quand ce sera le moment, on fera un bilan. Mais d'ici là, il ne faut pas voir trop loin. Bien sûr qu'on a un bon groupe avec des joueurs de grande qualité. Mais pour nous comme pour les autres équipes, le plus important sera de répéter les bonnes prestations sur la durée. Cela ne me dérange pas que certains joueurs se fixent des objectifs car il faut avoir une cible. Mais il faut avancer pas à pas pour les atteindre."

Dans cette optique, le staff bruxellois réalise un gros travail pour faire en sorte que les joueurs gardent les pieds sur terre malgré les exploits en Europa League ou les larges victoires en championnat, comme dimanche dernier à Ostende (1-6). "Nous mettons beaucoup d'énergie là-dedans. Je dois souvent répéter la même chose aux joueurs et j'essaye d'être le plus clair possible dans mon message. C'est mentalement que ce sera le plus dur. Et surtout, on ne doit pas oublier de prendre du plaisir après un bon match ou après une victoire. Sans cela, les joueurs seront perdus dans deux ou trois semaines. Il faut terminer un bon moment avant d'attaquer le prochain match."