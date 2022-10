Lazare, heureux après la victoire de l'Union: "Un de nos meilleurs matchs de la saison"

Malgré sa grande timidité, l'homme du match avait le sourire au moment de prendre place face aux journalistes. Avec un but et un assist, Lazare a montré la voie à suivre à ses coéquipiers. "Je pense que j'ai fait un bon match, sûrement mon meilleur match de la saison, avançait le milieu de terrain. J'ai fait ce que le coach attendait de moi et cela s'est concrétisé par un but et une passe décisive. J'ai toujours eu des qualités mais il faut en plus de cela recevoir de la confiance et de l'amour pour être bon. À l'Union, on m'en donne beaucoup et c'est très important pour moi. Aujourd'hui, je m'y sens bien et je suis heureux."

Avec cette victoire, l'Union montre qu'elle sera un adversaire coriace en vue des Champions playoffs. "Au début de la saison, on ne nous voyait pas dans le top 4, continue-t-il. Si nous y sommes maintenant, c'est parce que nous avons réussi à mettre en place des bonnes choses. Il faut continuer dans cette voie car il y a encore beaucoup de rencontres. Nous ne sommes même pas à la moitié de la phase classique."

Autre motif de satisfaction à l'issue du match : la troisième clean sheet en championnat sortie par l'équipe qui n'avait pas réussi à garder le zéro derrière dimanche dernier lors de la large victoire à Ostende. "C'est vrai qu'il y avait une petite frustration avec ce goal encaissé à Ostende, expliquait Ismaël Kandouss. En tant que défenseur, je préfère toujours gagner sans encaisser. Je suis super fier de l'équipe qui a fait un de ses meilleurs matchs de la saison. Il y a parfois eu quelques pertes de balles mais nous avons été globalement très sérieux. À force de jouer des rencontres tous les trois jours, on se met de plus en plus en confiance. Cela nous permet parfois de prendre plus de risques et de pratiquer un beau football. Le top 4 ? Nous y sommes et l'objectif est d'y rester. Mais on sait que la saison est encore longue."