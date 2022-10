Karel Geraerts veut voir son équipe progresser en défense: "On doit moins encaisser, c'est hyper important"

Avec 10 points sur 12 et trois longueurs d'avance sur Braga, l'Union aborde l'avant-dernier match de son premier tour européen en position de force puisqu'une victoire à Malmö, ce jeudi soir (18h45), lui offrirait non seulement une qualification pour la suite de la Ligue Europa, mais aussi la première place du groupe avant même la dernière journée et, donc, un ticket pour les huitièmes de finale sans passer par les barrages. Un point pourrait suffire pour déjà assurer le top 2, mais Karel Geraerts ne veut pas se perdre dans toutes ces projections. "Pour moi, il faut d'abord jouer puis seulement calculer. Le but est de monter sur le terrain ce jeudi pour gagner, point. C'est ce que je vais dire à mes joueurs. J'ai dit au début de la campagne qu'on essayerait de se situer au mieux et nous voilà avec dix points. L'objectif reste de terminer dans les deux premières places. Si je pouvais choisir, je prendrais la première évidemment, mais on verra."

"Commettre moins de fautes individuellement et collectivement"



Après des matchs européens à rebondissements, le T1 ne dirait pas non à un scénario moins fou, plus maîtrisé de son équipe, histoire de ne plus devoir courir après le score. "Je préfère avoir des matchs plus contrôlés, comme contre Berlin (NDLR: victoire 0-1 de l'Union). C'est quelque chose dont on parle aux joueurs, sur lequel on travaille. C'est hyper important de prendre moins de buts, de faire moins de fautes individuelles ou collectives. C'est vrai, on le sait. On essaie trouver une solution et c'est le plus important."