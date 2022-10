Malmö - Union: Tony Bloom est descendu dans les vestiaires pour féliciter les Unionistes après la première place !

Que de sourires dans le camp unioniste, jeudi, sur le coup de 21 heures. Entre le bonheur du travail accompli et l'incrédulité d'un tel bilan. "On sait que l'année de la confirmation est plus dure, mais ce que réalise cette équipe en combinant bien championnat et Europe est magnifique", félicite le CEO, Philippe Bormans. "Chapeau à elle et au coach, qui gère très bien le groupe en donnant leur chance à tous les joueurs."

Le T1 aussi était aux anges, "fier" de ce qu'a réalisé son groupe. "L'objectif était de se qualifier, mais le faire de cette manière, en assurant la première place du groupe après cinq journées, en battant le leader de Bundesliga, en battant une équipe du niveau de Braga, est incroyable."

La progression de son groupe est telle que Karel Geraerts en aurait presque des regrets, lorsqu'il repense au match préliminaire de Ligue des champions, retour perdu contre les Rangers, après la victoire 2-0 de l'aller. "Oui, j'y repense souvent", reconnaît-il. "Nous n'aurions pas dû perdre 3-0 là-bas, mais on ne peut pas vivre dans le passé. Je suis surtout content de voir qu'on a appris. Ce jour-là, on a perdu en déplacement sans jouer au foot, mais après ça, on vient de signer un neuf sur neuf à l'extérieur en jouant notre jeu."

Cela valait bien les félicitations de Tony Bloom qui, chose rarissime, est descendu dans le vestiaire s’adresser à l’équipe après la rencontre pour la féliciter de tout le travail accompli ces trois dernières années. À résultat exceptionnel, félicitations exceptionnelles. Bis repetita en mars ?