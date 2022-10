Europa League et championnat, l'Union est sur une série impressionnante: "Encore deux victoires et on méritera de recevoir un 10/10"

Octobre s'annonçait démentiel, avec neuf rencontres en trente jours. Un mois plus tard, l'Union sort de ces quatre semaines avec un superbe 23 sur 27. Anthony Moris salue la performance et connaît l'ingrédient principal de l'essence de son équipe : "Le fait d'enchaîner en gagnant nous fait un bien fou mentalement. C'est l'idéal au niveau de la récupération. Ça fait du bien de se lever le matin en se disant qu'on a gagné la veille, on garde un bon 'flow'. Et puis c'est plus facile pour gérer un groupe. Il y a beaucoup de joueurs déçus parce qu'ils ne jouent pas alors qu'ils le mériteraient. Mais quand on gagne, la vie est plus belle…"

La fatigue est moins lourde à porter, aussi. Elle s'est un peu fait ressentir, ce dimanche. "On n'a pas assez mis de tempo en première période, aussi à cause de Seraing. I l reste quinze jours puis on sera en congés", souligne le gardien, en référence à la trêve qui offrira un peu de repos pendant la Coupe du monde.

Le Standard, bientôt

Son équipe doit encore disputer jeudi un match européen que Geraerts ne compte pas brader sous prétexte que la première place est déjà dans la poche - il l'a clairement dit ce dimanche - mais aussi un seizième de finale de Coupe à Capellen et, surtout, deux derniers devoirs en championnat : contre Westerlo, dimanche prochain, puis au Standard dans deux semaines. "Si on termine le championnat avec deux victoires, alors je nous donnerai un dix sur dix", évalue l'international luxembourgeois.

Ce déplacement à Sclessin est un match qui pourrait déjà être un tournant en vue de la course au top 4 et Moris, qui connaît bien la maison rouche, sait que les Liégeois les attendront : "Ils ont une bonne équipe cette saison et reviennent bien. C'est un club mythique avec ses supporters, qui dégage beaucoup de passion. Le championnat est haletant cette année, très disputé. Cela nous pousse à faire des résultats. Je savais qu'après une saison où quelques grands clubs s'étaient loupés, ils seraient tous au rendez-vous cette fois."

Anderlecht mis à part. Mais le RSCA est remplacé dans le sommet du classement par un autre club bruxellois qui garde le cap, semaine après semaine. "Match après match", comme répète Karel Geraerts inlassablement.