Guillaume François après la victoire de l’Union à Cappellen : "Nous sommes passés physiquement au-dessus après le premier but"

Guillaume François était content de la prestation globale de l’Union malgré l’ouverture du score anversoise assez tôt dans la rencontre. "Nous n’avons pas réussi à mettre un tempo plus élevé que notre adversaire en début de match, analyse François. Nous avons seulement commencé à le faire après leur but. Ensuite, nous sommes passés physiquement au-dessus de notre adversaire et nous avons réussi à enchaîner. Dans ce genre de match, on sait que cela peut être compliqué si on n’ouvre pas le score. Mais comme souvent avec l’Union, l’équipe a bien réagi ce qui nous a permis d’aller chercher ce qu’on était venu chercher : la qualification."

Cette rencontre a permis à Karel Geraerts de donner du temps de jeu à plusieurs joueurs remplaçants de son groupe comme Dony, El Azzouzi ou encore Rodriguez et Ayensa. "Cela fait du bien pour la confiance des joueurs qui ont moins de temps de jeu, avance François. C’est clair qu’il y avait peut-être l’un ou l’autre manquement dans l’organisation mais c’est logique quand les joueurs ne sont pas habitués à jouer ensemble. Et il faut dire que nous sommes tombés sur une équipe avec de la hargne qui a joué son jeu."