L’équipe probable de l’Union pour aller au Standard : vers un 11 type

On attend le retour des cadres pour le dernier devoir de l’Union avant les vacances.

Même si l’équipe B a fait le boulot plus que correctement à Cappellen mercredi en Coupe de Belgique (1-7), Karel Geraerts devrait revenir à ce qui ressemble de plus en plus à équipe type pour le déplacement de ce dimanche 13 novembre à Sclessin (16h).

L’entraîneur de l’Union ne déplore plus qu’une seule absence dans son groupe : celle de Koki Machida, qui semble sur la route du retour. "Il s’entraîne déjà en partie avec le groupe, mais j’espère qu’après les deux semaines de congé qui arrivent pour tout le monde dès lundi, il sera de retour avec le groupe pour la reprise", prie son T1.

Pour le reste, aucune autre blessure ni suspension dans le noyau de l’ex-médian rouche. Si El Azzouzi ou encore Nilsson se sont illustrés à Cappellen, on s’attend toutefois à ce que Geraerts revienne au même onze que celui qui a arraché un partage en fin de rencontre à Westerlo dimanche passé. Avec, comme souvent ces dernières semaines, des joueurs offensifs de qualité comme Adingra, Nilsson ou encore Puertas prêts à sortir du banc en cours de rencontre pour amener du sang neuf.