L'Union jouera son huitième de finale d'Europa League à Anderlecht

L'Union Saint-Gilloise vient d'annoncer que l'équipe jouera son huitième de finale d'Europa League au Lotto Park. Le stade d'Anderlecht a été choisi pour la suite de l'aventure européenne des Unionistes qui se sont qualifiés en huitième grâce à leur première place durant la phase de groupes. L'Union avait joué ses matchs de poule au stade Den Dreef, à Louvain. "Nous sommes très reconnaissants envers OHL et la ville de Louvain pour les quatre derniers matches européens au Den Dreef, explique le CEO du club, Philippe Bormans, dans un communiqué. Mais pour notre club et surtout pour nos supporters, il est important de jouer plus près de chez nous, dans notre ville. Cela facilite également l’organisation."