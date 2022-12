L'Union s'est qualifiée en venant à bout d'Ostende, 2-1, en fin de match. Boniface a ouvert le score dans le premier quart d'heure (11e), mais Ostende a rapidement égalisé par l'intermédiaire de Ndicka (18e) sur une approximation défensive unioniste. Alors que la rencontre se dirigeait vers les prolongations, Adingra a débloqué la situation d'un tir croisé (85e) au grand bonheur des Bruxellois.

Malines a empoché son ticket pour les quarts de finale avec une victoire contre Seraing, 1-0. Après une mi-temps muette, Mrabti a inscrit l'unique but de la rencontre sur une tête, trouvé par un centre de Hairemans (55e). Les Malinois ont eu l'occasion d'augmenter leur avance à plusieurs reprises, mais le score est finalement resté ainsi jusqu'au coup de sifflet final.

À Den Dreef, Courtrai s'est imposé 1-3 contre Louvain. Buteur au tour précédent face au RWDM, Bruno a inscrit le premier but de la rencontre à la suite d'une passe de Selemani (55e). Une quinzaine de minutes plus tard, Mendyl a écopé d'un carton rouge (72e), laissant les Louvanistes à dix. Keita en a profité pour doubler l'écart (81e), avant qu'Avenatti n'inscrive un troisième but (86e) assurant ainsi la qualification des Kerels, désormais coaché par Bernd Storck, malgré la réduction du score dans le temps additionnel de Gonzalez (90e+4).

L'Union, Malines et Courtrai sont donc les trois premières équipes qualifiées pour les quarts de finale de la Coupe de Belgique, en attendant que les prolongations départagent La Gantoise et le Cercle de Bruges. L'Antwerp et le Standard jouent également mardi soir, le coup d'envoi ayant été donné à 20h45.