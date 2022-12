Karel Geraerts a donné une leçon à Lapoussin: "J’espère que Loïc a reçu le message"

Lapoussin est effectivement apprécié dans le vestiaire, même s'il lui est arrivé plus souvent qu'à son tour d'arriver en retard à l'entraînement pour une "panne de réveil". Il avait d'ailleurs déjà été suspendu par son T1 lors de la toute première journée de championnat, à Saint-Trond, pour avoir carrément loupé une séance en semaine. "On espère que cette suspension et cette obligation de visiter un hôpital vont lui faire ouvrir les yeux et que le message sera reçu. Pour moi, une fois la sanction passée, c'est fini. Je suis un coach et quand un joueur a un problème comme c'est le cas ici, je veux essayer de trouver une solution pour l'aider à en sortir. Loïc sera donc sélectionnable lundi pour le prochain match de championnat."

À lui de montrer que cet énième égarement, le plus retentissant de tous jusqu’à présent, était bel et bien le dernier. Et que ce formidable joueur peut repartir de l’avant, laissant derrière lui une propension à trop faire la fête qui pourrait plomber sa carrière si, d’aventure, ces mauvais pas devaient se répéter à l’avenir.