L'action en cause se déroule en début de deuxième mi-temps. Dans le rectangle des visiteurs, un contact semble se produire. Pour l'arbitre aucune hésitation, c'est bien pénalty. Mais lorsqu'on regarde les images, on ne peut que donner raison au ... KVO.

🗣️ "C'est du vol !!! Comment les arbitres, avec la VAR, peuvent-ils siffler penalty ???!!"

Après quelques instants et le Var check habituel, la décision ne change pas. Une véritable incompréhension pour le président du KVO qui donnait son avis sur Twitter. "Notre avis? C’est qu’on en a marre de se faire enfiler toutes les semaines. De Bleeckere nous expliquera lundi qu’il n’y avait pas penalty et ça nous fera une belle jambe et 0 point. La même faute dans l’autre sens et on prend un jaune pour simulation!"

