New York en contact avec l’Union au sujet de Vanzeir

Ce mercato d'hiver pourrait être le bon pour Vanzeir, arrivé à l’Union à l’été 2020, puisque Red Bulls New York s'intéresse à celui qui a été l’auteur de 14 buts en 2022, comme l'a annoncé Het Laatste Nieuws et nous a été confirmé à bonnes sources. La franchise new-yorkaise, qui a terminé quatrième de la saison régulière 2022 de la Conférence Est et a été éliminé au premier tour des playoffs, a pris langue avec l'Union et l'entourage de l'attaquant, qui n’est pas insensible à cet intérêt.

On ne parle toutefois à l’heure actuelle que d’un intérêt, sans que cela ne soit suivi d’une offre concrète. Le joueur est estimé à 5 millions d’euros par le site spécialisé Transfermarkt et est un des rares cadres de l’équipe bruxelloise à ne pas avoir renouvelé son contrat depuis l’été 2021. Celui-ci arrivera d’ailleurs à échéance en juin 2024. A un an et demi de la fin de ce bail, l’heure est venue soit de le prolonger, soit de le vendre, pour la RUSG.