New York en contact avec l’Union au sujet de Vanzeir

Karel Geraerts sera privé de son chef d’orchestre, Teddy Teuma, suspendu pour ce sommet bruxellois. Une absence de marque vu l’importance prise par le capitaine dans le dispositif de la RUSG cette saison. “Mais vous ne m’entendrez pas pleurer sur une absence, même si tout le monde sait l’importance de Teddy dans notre équipe sur et en dehors de la pelouse”, assure celui qui a fêté ses 41 ans cette semaine… et amené une tarte à l’entraînement, ce vendredi matin, pour l’occasion. “J’ai de bonnes options pour le remplacer et je ferai mon choix samedi.”

Geraerts ne compte pas se priver d’un autre joueur clé, Dante Vanzeir, même si son attaquant intéresse New York Red Bulls, sans que l’on ne parle toutefois d’une offre digne de ce qu’attend l’Union pour le Diable rouge de 24 ans. Mercato ou pas mercato, Vanzeir sera de la partie, promet le T1 : “Je le sens avec nous. Bien sûr que janvier est un mois où l’on parle transfert, comme dans chaque club et comme chaque année. Mais je compte sur chaque joueur de mon noyau et Dante sait qu’il est important pour moi. Ce n’est pas à moi de convaincre des joueurs de rester ou de partir ; c’est un parcours individuel, chacun sa carrière. Mais je peux lui donner un conseil comme coach et ex-joueur et je lui ai dit mon sentiment : je veux qu’il soit prêt pour dimanche, je lui ai dit de rester concentré. Le reste, c’est à son entourage de s’en occuper.”