Senne Lynen en héros unioniste face à Anderlecht : “On est actuellement le premier club bruxellois”

”Voilà l’homme du match, c’est lui l’homme du match !” En montrant Senne Lynen du doigt au moment de se diriger vers le bus, Dante Vanzeir ne se trompait pas. Son coéquipier a réalisé une grosse prestation dans le milieu du jeu avec un assist suivi d’un but qui ont permis de débloquer la situation en faveur de l’Union. C’est aussi lui qui a parfaitement lancé Boniface en profondeur sur le troisième but unioniste. “L’ouverture du score anderlechtoise nous a donné un coup sur la tête, explique Lynen. Notre deuxième mi-temps a été difficile car nous faisions beaucoup de centres mais il manquait le geste final. Heureusement, l’équipe a ensuite bien réagi. Nous avions déjà réussi quelques retournements de situation dans le passé et cela joue certainement dans la tête des adversaires qui savent que ce n’est jamais fini avec nous. Mon assist a permis de casser les lignes et mon but nous a mis devant au score. Le tir est dévié mais je pense qu’elle partait dans le but même sans déviation (sourire).”