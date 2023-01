Kandouss 7 Il s’est montré très à l’aise à la relance, réussissant la majorité de ses transversales et sorties balle au pied. Défensivement, il a tenu la baraque.

Coupe de Belgique : des Gantois amorphes offrent la demi-finale à l’Union (4-0)

Burgess 6,5 Il n’a pas eu beaucoup de travail à effectuer mais est resté toujours bien placé au sein de la défense centrale.

Machida 7 Cela ne s’est pas vu qu’il n’avait plus joué depuis plus de huit mois. Solide dans les duels, il a osé sortir balle au pied à plusieurs reprises et avec succès.

Lynen 7 Un gros travail dans l’ombre pour celui qui est à la base du troisième but unioniste en se battant pour le cuir dans le rond central.

Teuma 6,5 Le capitaine s’est montré moins précis que d’habitude au début de la rencontre. Il a ensuite repris son rôle de leader dans le milieu du jeu.

Nieuwkoop 6,5 Le Néerlandais a réalisé de nombreuses courses offensives et défensives et a tenu son rang dans son couloir gauche.

Adingra N.C. Après son assist sur corner, il est sorti avant même le quart d’heure de jeu, blessé.

Lazare 8 Assez discret en début de rencontre, il envoie une belle frappe dans le but de Nardi pour doubler le score. C’est lui qui provoque l’exclusion de Ngadeu avant de clôturer le spectacle avec un dernier goal.

Nilsson 7 Le grand attaquant s’est montré décisif dès le début du match avec l’ouverture du score de la tête. Il s’est ensuite beaucoup battu et a montré qu’il avait faim.

Lapoussin 7 Monté très rapidement au jeu pour remplacer Adingra, il a tout de suite montré une facilité balle au pied. En confiance, il participe activement à l’action du deuxième but.

Puertas 6 Il a montré de l’envie lors de la dernière demi-heure jouée avec un impact physique dans le milieu du jeu.

François 6 Il a pris place dans le couloir droit en assurant son travail défensif.

Ayensa 6 Il s’est rapidement montré dangereux dès sa montée mais sans se montrer efficace.

Geraerts 7,5 Le T1 unioniste a dû composer avec la blessure de Vanzeir puis celle d’Adingra. Il a relancé avec succès Machida en défense centrale avant de donner du temps de jeu à plusieurs autres remplaçants.

L'homme du match

Boniface 8 Il réalise un assist intelligent sur le 2-0 alors qu’il aurait pu tirer au but. Il garde ensuite tout son calme dans son un contre un face au gardien adverse pour inscrire le troisième but des siens. Très important dans le jeu unioniste, surtout dos au but, il est sorti sous les acclamations du public.