Lazare: "Il faut féliciter la cellule de recrutement"

Boniface homme du match, Lazare dans tous les bons coups: les notes des Unionistes après la démonstration face à Gand

De Sart : "Je n’étais pas dans le vestiaire à la mi-temps mais bon quand on travaille sur un plan de jeu pendant 3 jours et qu'on prend un but après 2 minutes, ça devient vraiment compliqué. On voulait gagner la seconde période pour sauver l’honneur mais même ça on n’a pas réussi. Bravo à l’Union qui mérite sa qualification."

Lazare : "C’est la récompense d’un travail bien fait cette année et je suis très heureux. Il faut vraiment féliciter la cellule de recrutement qui a fait de l’excellent travail pour remplacer Undav et Nielsen. Je suis en confiance pour le moment et je suis très heureux avec mes deux buts. On me donne le maximum d’amour et de confiance autour de moi et ça m’aide fortement. Pour le tirage on verra ce qui arrive mais que le meilleur gagne."

Teuma : "On avait à cœur d’entamer le match fort et on a vraiment bien fait ça ce soir. On a eu pas mal d’espace et on s’est bien adapté au pressing et au bloc bas de cette équipe. On était déjà en demi il y a 4 ans mais on a vraiment bien évolué, à nous de montrer qu’on peut aller encore plus loin. Je n’ai pas de préférence pour la demi, peu importe l’adversaire il va falloir sortir un gros match car il y aura une finale derrière."

Geraerts : "C’est une victoire méritée et le 1-0 rapide à fait énormément de bien. On n’était pas content avec le 1-0 et on voulait aller marquer un deuxième parce que si on se mettait à subir, on pouvait encaisser à tout moment et cela aurait été un autre match. Les joueurs ont beaucoup d’ambition et je suis vraiment fier d’eux et de cette victoire. C’est très important d’avoir pu donner du temps de jeu à certains joueurs et ceux qui le méritent joueront toujours avec moi. Je suis content pour Machida qui revient bien après sa grosse blessure. Je suis très content que l’Union montre une bonne image en Belgique et en Europe."