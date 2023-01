Karel Geraerts avant Union-Antwerp : "Encore trop tôt pour dire si Vanzeir et Adingra seront là"

Le T1 unioniste ne sait pas encore s'il pourra compter sur Dante Vanzeir et Simon Adingra. Le premier n'a pas joué contre Gand à cause d'une blessure au genou alors que le second est sorti avant le quart d'heure de jeu. "Simon a reçu un coup dans sa hanche et a un gros hématome, explique Geraerts. Je ne pense pas que ce soit si grave mais nous devons encore attendre de voir comment sa blessure évolue. Vanzeir s'est lui entraîné individuellement ce vendredi matin et c'est aussi encore un peu trop tôt pour dire s'il sera là dimanche."