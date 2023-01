Avant de se rencontrer en Coupe, l'Union affronte l'Antwerp : “Nous avons une revanche à prendre”

C’est certainement l’un des souvenirs les plus douloureux de l’Union cette saison. Avec la claque reçue à Glasgow et celle subie en début de saison à Malines, la défaite à l’Antwerp est encore dans tous les esprits des Bruxellois. Rapidement menés au score au Bosuil, les hommes de Karel Geraerts avait encaissé quatre buts et avaient fini la rencontre à dix. “Nous avons une revanche à prendre, car c’était un très mauvais résultat, analyse le T1 unioniste. Les circonstances du match n’avaient pas été évidentes et ce sera à nous d’éviter de faire les mêmes erreurs. Ce vendredi, nous n’avons pas encore parlé de l’Antwerp aux joueurs, car il était important de d’abord récupérer du match de Coupe. Dès ce samedi, nous allons préparer ce match pour le gagner.”