La composition probable de l'Union face à l'Antwerp : Sans Burgess mais avec Vanzeir et Lapoussin ?

Offensivement, l'Union ne sait pas si elle pourra évoluer avec Vanzeir et Adingra. Le premier était absent en Coupe à cause d'une blessure au genou. Il s'est entraîné individuellement vendredi matin. Le second était sorti du terrain après un coup sur la hanche. Le staff attendait de voir l'évolution de sa blessure pour le titulariser ou non. En cas d'absence, les deux joueurs pourraient être remplacés par Nilsson et Lapoussin dans le onze de base.