"L'arbitre a parfois perdu le contrôle": les Anversois enragent sur l'arbitrage après la défaite à l'Union

Teuma : "Je suis content de cette victoire. Après la victoire en Coupe de Belgique de cette semaine, on a su se mettre dans un autre style de match. On a été compact défensivement et tranchant offensivement. C'est important de continuer et de monter en puissance. Si on ne remporte aucun titre à la fin de saison, on oubliera tout ça. C'est pour ça qu'il faut continuer. L'Antwerp est une des meilleures équipes du pays, mais on a montré que nous aussi."

Geraerts : "Je suis très satisfait de ce résultat. On a donné très peu d'occasions à une cette excellente équipe de l'Antwerp. Les joueurs n'ont rien lâché de la première à la dernière minute. On se bat toujours jusqu'au bout, que ce soit à l'entraînement ou en match. Ce score est logique pour moi. Van der Heyden est sorti à la mi-temps, car il avait reçu une carte jaune et avait une petite douleur. Il ne serait peut-être pas sorti sans la jaune. "