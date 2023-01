Karel Geraerts après le succès de l’Union face à l’Antwerp : “Honnêtement, je ne regarde pas ce que Genk fait”

Le T1 bruxellois n’est pas peu fier du match plein livré par ses hommes, mais n’en fait pas trop, fidèle à lui-même. “Cette victoire fait plaisir, mais sans plus non plus.” Même calme lorsqu’on l’interroge sur ce statut de seul poursuivant du leader. “Genk ? Honnêtement, je ne regarde pas le classement ni ce que fait Genk. Il faut croire en soi et continuer à jouer chaque match en tant que tel. Trois points par trois points, ça peut faire une grande différence. Nous ne sommes pas en position de prendre un match à la légère ; on les joue tous à fond. C’est l’état d’esprit que je veux transmettre à mes joueurs.”

Van Bommel : “Pas au niveau”

En face, pour son homologue anversois, c’est tout le contraire. “On ne peut pas gagner un match contre l’Union en n’étant pas au niveau individuellement et collectivement. L’Union gagnait les duels, était plus dedans et nous n’avons pas su pratiquer notre football.” Van Bommel n’a pas pu compter sur un banc qui a fait la différence, non plus. “Nous avons des blessés.” Et le cas Frey, mis de côté pour avoir mal réagi à son non-départ, n’a pas aidé. “Nous avons décidé qu’il ne jouerait pas ensemble”, a répondu le T1 néerlandais. “Une nouvelle semaine commence lundi.” Avec ou sans Frey. Mais avec six points de retard sur l’Union et treize sur Genk