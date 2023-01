L’Union veut enchaîner au Cercle Bruges : “La belle série est du passé”

Depuis la fin de la trêve hivernale, les Unionistes sont sur leur petit nuage. Avec trois victoires en trois matchs de championnat et deux victoires en deux rencontres de Coupe de Belgique, l’Union est l’équipe en forme du moment. Ce mercredi, les hommes de Karel Geraerts se déplacent au Cercle Bruges (18h30) pour enchaîner avant de recevoir OHL samedi. “La belle série réalisée est finie, c’est déjà du passé, avance le T1 unioniste. Le plus important est le match de ce mercredi et je ne le vois pas comme un “petit match”. Que l’on joue contre Anderlecht, l’Antwerp ou le Cercle, il y a trois points à prendre et ils pourront compter pour beaucoup en fin de saison. Il n’y a donc pas besoin de remotiver les joueurs.”