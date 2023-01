Dante Vanzeir quittera-t-il l'Union cet hiver ? "Je veux l'aider à faire ce qui est le mieux pour lui et pour le club"

Dante Vanzeir terminera-t-il la saison à l'Union ? Voilà une question qui est sur toutes les lèvres du côté de Saint-Gilles. L'attaquant de 24 ans intéresse le club américain des New York Red Bulls qui a récemment formulé une nouvelle offre pour s'attirer ses services. "Je parle beaucoup avec Dante, a expliqué Karel Geraerts en conférence de presse. Je le fais comme je l'avais beaucoup fait avec Casper Nielsen il y a quelques mois. Je veux que le joueur soit bien dans sa tête et je veux aider à faire ce qui est le mieux pour lui et pour le club. Dante est en tout cas très professionnel."