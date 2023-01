”On doit tuer ce match beaucoup plus tôt, on s’est fait peur par moments" : les réactions après Union-OHL

Du côté de OHL, Marc Brys était déçu du résultat final. “Notre début de match était compliqué mais on a bien réagi et on a eu des belles occasions mais malheureusement on ne marque pas. Durant la deuxième période on a joué pour gagner mais on a perdu, encore une fois… Je suis fier de mon équipe ! Il y avait de l’envie et de la combativité et malgré les absences on n’a pas été ridicule.”

Pour conclure les réactions des acteurs au micro d'Eleven Sports, Karel Geraerts était content des points pris dans la course au titre. "Une victoire c’est toujours le plus important. Les deux équipes ont joué avec de l’intensité et on a dû se battre pour obtenir les trois points. Je n’ai pas été surpris de Louvain, on savait qu’ils allaient être dangereux et heureusement qu’on a marqué et eux pas. Je suis content du but de Nilsson, cela va lui donner encore plus de confiance."