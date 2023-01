Dante Vanzeir n'est pas dans la sélection de l'Union pour le déplacement à Charleroi : "La direction fait son travail pour le remplacer"

Dante Vanzeir ne fera pas le déplacement de ce samedi à Charleroi avec l'Union. L'attaquant de 24 ans va rejoindre les New York Red Bulls, sous réserve de la réussite de ses tests médicaux. "Il n'était pas au club ce vendredi car il est parti faire ses tests médicaux, avance son entraîneur Karel Geraerts. On se dirige donc bel et bien vers un départ et il est donc logique qu'il ne soit pas dans ma sélection."