Mbenza : “On ne pouvait pas faire pire aujourd’hui, quel manque de justesse dans le dernier geste. Il faudra faire mieux dans les prochains matchs. L’Union a bien joué aujourd’hui et c’est mérité. C’est un plaisir de retrouver les supporters et on va continuer à travailler”.

L’Union s’impose par le plus petit écart à Charleroi et met la pression sur Genk (0-1)

Geraerts : “On a souffert dix minutes en deuxième mi-temps mais on a ensuite repris le match en main et on a fait un match mature. On avait bien travaillé ce match à l’entraînement et je suis content de la victoire. On est heureux avec cette série de quinze matchs mais on se tourne déjà vers le prochain match qu’on devra absolument gagner”.

Mazzù : “Je retiens qu’on a joué contre une bonne équipe mais on aurait dû faire mieux. Je trouve qu’on a joué trop beau, on a également eu un manque de justesse dans les derniers mètres. On sait que l’Union est costaude mais on doit être capable de faire mieux. Chaque match sera une occasion de prendre des points et c’est à nous de faire une grosse semaine d’entraînement pour être prêt”.

Nilsson surpuissant, Teuma précieux, Nkuba et Heymans insuffisants : les notes après Charleroi – Union