On se réjouit déjà d’être le 9 mars pour suivre les Saint-Gillois dans la suite de leur Coupe d’Europe.

La chronique de Christophe Franken : et si l’Union remportait l’Europa League ?

On l’admet d’entrée : notre titre est volontairement provocateur. Il y a pile un an, nous écrivions dans cette même rubrique que l’Union risquait de nous faire perdre des points au ranking UEFA. Parce qu’on craignait une saignée dans le noyau qui allait finir vice-champion de Belgique quatre mois plus tard....