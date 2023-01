Transfert de Dante Vanzeir aux New York Red Bulls : tests médicaux réussis

Le transfert de Dante Vanzeir aux New York Red Bulls suit son cours. L’attaquant belge qui a fait les belles heures de l’Union Saint-Gilloise, inscrivant 48 buts et délivrant 21 assists en deux saisons et demie, a passé avec succès les tests médicaux d’usage. L’officialisation de son départ est attendue sous peu. Il ne manque à l’heure actuelle qu’un permis administratif pour que le Diable rouge puisse partir travailler sur le territoire américain et signer le contrat longue durée qui l’attend.