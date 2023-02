José Rodriguez bel et bien mis de côté à l'Union : "Il ne jouera plus avec nous d'ici la fin de saison"

Un joueur sera par contre à coup sûr absent de la sélection du T1 unioniste : José Rodriguez, qui a été versé dans le noyau B par la direction du club après son refus de rejoindre l’Hapoel Tel Aviv (D1 israélienne). "Il ne sera plus utilisé d’ici la fin de la saison, avance Geraerts. Il n’est actuellement plus avec nous. Il a parlé avec le club et ce sont à eux de s’organiser sur son cas."

Pour le reste, l’entraîneur de l’Union est un coach satisfait du mercato réalisé par son club. "Je suis un coach heureux car nous n’avons perdu qu’un seul joueur important et il a été directement remplacé. Dante voulait partir car il avait un beau projet à relever aux Etats-Unis. Son départ était voulu et un accord a rapidement été trouvé avec l’Union."