Brüls : On a eu trop de respect pour l’adversaire, le score de 4-0 et mérité et on doit directement oublier ce match. On a vraiment donné trop de cadeaux et les prochaines semaines il faudra ne plus faire la même chose sinon ça va être compliqué. Il faut souligner la qualité de l’Union mais en seconde période ils ont marqué trop facilement.

Vanzeir : C’était spécial d’être avec les supporters et j’étais heureux d’être avec eux pour supporter l’équipe. Ils vont me manquer car l’Union est la plus belle période de ma carrière. Je tiens à les remercier pour ces beaux moments avec eux, je reviendrai faire la fête avec eux. Mes plus beaux souvenirs sont la montée et notre premier match en Europe contre les Rangers.

Geraerts : J’ai bien aimé que les joueurs avec moins de temps de jeu aient répondu présent aujourd’hui. Le score est parfait, 4 buts sans encaisser c’est fabuleux. Je suis content pour les débuts de Vertessen et ses deux assists. La semaine prochaine c’est Bruges, un déplacement compliqué mais on va d’abord avoir un jour de repos demain et puis on rentrera dans la préparation du match.

Leye : C’était un match difficile, on le savait avant de venir ici. On n’a pas été ridicule mais ils ont profité de nos temps faibles. Il faut respecter ce que l’Union a fait contre nous. On sait que ce n’est pas contre l’Union qu’on devait prendre des points. On doit vite oublier ce match, on a joué contre plus fort que nous et se concentrer sur les équipes à notre niveau.