Tony Bloom et Alex Muzio ont injecté 9 millions de plus dans le capital de l'Union Saint-Gilloise.

Union Saint-Gilloise: une bonne nouvelle pour les finances et du neuf au Conseil d'administration

L'Union Saint-Gilloise continue de grandir, sur les terrains et en coulisses également. Le club de Saint-Gilles, qui propose des performances sportives dans la continuité de sa belle saison 2021-22, n'est pas bénéficiaire pour autant. Les coûts de son passage en division 2 ont creusé des trous et la perte cumulée des dernières années culminait à la fin de la saison passée à 36,2 millions €. L'exercice financier 2022-23 devrait être nettement plus rémunérateur grâce aux rentrées de l'UEFA (environ 10 milllions € en attendant les ...