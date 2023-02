L'Union de Geraerts se déplace à Bruges avec deux absents : "Nous ne sommes pas du tout favoris"

Pour cette rencontre, Geraerts ne pourra pas compter sur Dennis Eckert Ayensa, toujours pas remis de sa blessure aux ischios. "Il a fait les derniers entraînements avec le groupe. Il progresse bien mais le match de ce vendredi arrive trop tôt pour lui."

Guillaume François est le second absent lui qui s’est bloqué le dos et devrait faire son retour la semaine prochaine. Le Belge de 32 ans a reçu une autre mauvaise nouvelle cette semaine : il ne fait pas partie de la liste rendue par l’Union en vue des prochains matchs européens du club. "C’est un choix sportif, avance Geraerts. J’ai un noyau de 25 joueurs et je ne peux malheureusement choisir que 21 joueurs. C’est bien sûr une déception pour lui tout comme pour les autres qui ne sont pas repris (NdlR : le jeune Berradi et Rodriguez qui est dans le noyau B). Tout le monde veut jouer le gros huitième de finale qui nous attend mais cela fait partie du football."