Karel Geraerts: "Prendre un point à Bruges, ce n'est pas mauvais"

Rits : "On n’est jamais content avec un point, on veut toujours plus. Il y a eu des occasions des deux côtés, mais on avait peut-être les meilleures de la partie. L’Union est très fort et ne concède pas grand-chose. On sait qu’on ne vit pas une période facile, mais c’est déjà mieux. Ce sera différent en Ligue des Champions, on va tout faire pour obtenir un bon résultat."

Mignolet : "Tout d’abord un grand merci aux fans pour leur tifo en mon honneur, ils ont toujours été là pour me supporter et je veux les remercier pour ça. On a eu les occasions pour gagner, mais eux aussi, donc le résultat est assez logique dans l’ensemble. On a manqué d’efficacité aujourd’hui, ça se joue sur des détails. On doit garder le zéro derrière, on doit mieux défendre sur certaines séquences. Je ne suis pas inquiet pour la Ligue des Champions, c’est une autre histoire, une autre compétition."

Moris : "Un point n’est pas suffisant quand on regarde les situations en notre faveur, mais on va quand même se contenter du point. Il fallait être costaud aujourd’hui, on a pas vu une équipe blessée en face, comme on a pu l’entendre ces dernières semaines. On a envie de gagner tous les matchs, c’est que du bonheur ce qui nous arrive et on prend du plaisir à jouer ensemble. On espère battre Bruges dans les play-offs."

Vanaken : "Les deux équipes méritaient de gagner aujourd’hui. Ce n’était pas facile, car l’Union défend très bien. C’est déjà une bonne chose d’être revenu dans le match après avoir été mené. Il y a eu beaucoup d’intensité et d’occasions dans cette rencontre, mais il nous manquait un peu de confiance. Il nous faudrait une série de victoires pour sortir de cette situation. C’était déjà mieux dans le jeu ce soir, mais il faut encore travailler pour faire mieux que ça. On était évidemment confiance pour la Ligue des Champions, tout est possible."

Geraerts : "Mon équipe est déçue, même si prendre un point à Bruges n’est pas une mauvaise chose. La deuxième mi-temps était assez ouverte et ça pouvait tomber d’un côté comme de l’autre. Les deux équipes ont eu des occasions, mais il manquait le dernier geste. Je veux beaucoup de monde dans le rectangle adverse donc ça me fait plaisir que les latéraux soient impliqués sur le but. Les joueurs ont fait ce qu’il fallait aujourd’hui. La semaine prochaine on jouera contre le Standard qui est en forme, on va jouer pour gagner."

Parker : "C’est un résultat logique dans l’ensemble. On a eu des occasions, notamment Noa Lang. C’est un résultat assez logique face à une bonne équipe de l’Union. On a bien commencé, l’équipe a eu un visage que je veux voir dans les 20 premières minutes. On a pu voir le travail effectué, mais on ne parvient pas à rester constant pendant 90 minutes. Je suis évidemment déçu du résultat, mais j’ai vu de vrais signes d’amélioration."