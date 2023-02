Union St-Gilloise : le conseil communal de Forest de ce mardi peut-il relancer le projet du nouveau stade ?

Fleuron sportif des environs, l’Union Saint-Gilloise est à la recherche d’un terrain depuis 2021 pour construire un nouveau stade puisque l’enceinte Joseph Marien est devenue trop vétuste et exiguë pour grandir et, a fortiori, pour accueillir des matchs européens. La proposition de rachat d’une parcelle du Bempt contre 3,5 millions € a été jugée trop faible par la majorité, qui relève d’autres problèmes dont, surtout, les coûts engendrés par le déménagement du matériel technique et d’autres infrastructures sportives actuellement présentes sur ce terrain, qui ferait monter la facture au-delà des 3,5 millions €, estime la majorité.

Des supporters présents

Reste à voir ce qu’il résultera des discussions avec l’opposition. Il ne serait pas étonnant que ces débats se tiennent devant des supporters de l’Union, qui devraient être présents à cette séance et espèrent, surtout, en sortir avec plus de réponses et de perspectives qu’en arrivant.