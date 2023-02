L'Union Saint-Gilloise sait enfin si elle peut compter Yorbe Vertessen comme belge

La réponse est tombée cette semaine et est positive. C'est une bonne nouvelle pour Karel Geraerts, dont le noyau ne compte que dix Belges, dont trois gardiens, et qui devait déjà jongler avec cette donnée pour constituer son banc: "Oui, la fédération nous a dit qu'on peut compter Yorbe comme belge. C'est un soulagement. Même si ça me semble logique qu’un Belge compte bien comme belge dans la liste. Maitenant au moins c’est clair, et c’est adapté dans le règlement je crois. Il est né en Belgique et a joué pour les sélections nationales belges: plus belge que Yorbe, on ne trouvera pas."

