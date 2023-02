Geraerts: "On a de nouveau donné le match"

Simon Adingra : "On est déçu aujourd'hui. On est bien revenu dans le match mais ce penalty nous fait mal. Il faudra travailler pour être prêt pour le prochain match. La première mi-temps manquait d'intensité mais on a su régler ça en deuxième période. On a une période un peu plus compliquée et il faut se remettre en question."

Karel Geraerts : "L'analyse est assez simple. En première mi-temps, on n'a pas fait ce qu'on devait faire et je prends ça pour moi. Je n'ai peut-être pas assez bien expliqué le plan de jeu. La deuxième mi-temps était meilleure avec plus de jeu et on revient dans la partie. Mais on a de nouveau donné le match à l'adversaire. La faute de Lazare ? Ca fait partie du football et je ne suis pas fâché sur lui. Il faut apprendre de cela. On fait trop de fautes individuelles et collectives depuis deux semaines. Je ne panique pas même si c'est une période plus difficile."