Originaire d’Anvers, Senne Lynen a joué à l’Antwerp durant son enfance. Il retrouvera le Great Old ce jeudi.

Senne Lynen, le plus Anversois des Unionistes : “Mes amis me demandent de ne pas être trop fort contre l’Antwerp”

Vu l’importance de l’enjeu, la demi-finale de Croky Cup sera très spéciale pour les joueurs de l’Union. Elle le sera encore plus pour Senne Lynen, Anversois pur souche passé par le Great Old durant sa jeunesse. Pour le milieu de terrain de 23 ans, tout a commencé à Borsbeek, un petit village à l’est de la métropole anversoise. C’est là que le joueur est né et a fait ses premiers pas sur un terrain de football. “C’est un village très tranquille...