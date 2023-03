Karel Geraerts et l’Union veulent relever la tête : “C’est un moment difficile mais nous brillerons à nouveau”

L’Union n’a même pas le temps de pleurer sur son sort qu’un nouveau match arrive. Après leur cruelle défaite en demi-finale de Coupe de Belgique ce jeudi soir, les hommes de Karel Geraerts reçoivent Eupen ce dimanche. Avec la volonté de stopper l’hémorragie après trois défaites d’affilée. “C’est vrai qu’un tel enchaînement n’est plus arrivé depuis longtemps, avance le T1 unioniste. Mais cela faisait aussi longtemps que l’Union n’était plus arrivée en demi-finale de Coupe, en huitièmes de finale d’Europa League et à la deuxième place du championnat. Nous avons connu beaucoup de choses positives ces derniers mois et nous vivons actuellement un moment plus difficile. C’est une situation nouvelle mais nous sortirons de cela et nous brillerons à nouveau en travaillant.”