L'avis de l'expert: Gustaf Nilsson a montré qu’il voulait sa place à Berlin

Pour la première fois de la saison, Karel Geraerts a décidé de titulariser d’entrée de jeu Vertessen et Nilsson en laissant Boniface sur le banc. Si le premier a trouvé le chemin des filets, le deuxième n’a pas amélioré ses statistiques, mais a réalisé un gros match aussi bien offensivement que défensivement. Solide dans les duels aériens et dans le jeu dos au but, il a souvent permis à son équipe de faire remonter le bloc.