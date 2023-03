Teddy Teuma voyagera bien avec l'Union Saint-Gilloise à Berlin

Sorti touché dimanche contre Eupen dès la demi-heure, Teddy Teuma voyagera bien avec l'Union Saint-Gilloise pour Berlin. Le capitaine des Jaune et Bleu, qui a reçu depuis lors des soins pour un mollet droit victime d'une grosse contracture, sera dans l'avion qui doit décoller de Zaventem ce mercredi en début d'après-midi. L'objectif est qu'il se teste à 18h30 sur la pelouse du stade An der Alten Försterei pour voir s'il peut recevoir du temps de jeu jeudi.

Puertas ou El Azzouzi

Sera-t-il retapé pour être titulaire contre l'actuel troisième de Bundesliga pour autant? C'est une autre question, à laquelle Karel Geraerts donnera probablement une réponse ce mercredi, 18h, en conférence de presse. S'il préfère ménager son numéro 10 en vue des importantes échéances retour, le T1 des Bruxellois pourra le remplacer par Oussama El Azzouzi, qui l'a remplacé face à Eupen en jouant un cran plus bas et en remontant Senne Lynen à la place de Teuma. L'autre option principale serait de laisser Lynen devant la défense et de titulariser Cameron Puertas, dont les montées sont toujours convaincantes.