Quelques minutes avant cet entraînement, Karel Geraerts a donné quelques nouvelles de son noyau et de Teddy Teuma. Son capitaine était sorti en cours de rencontre dimanche à cause d'une blessure au mollet droit. "Il va s'entraîner avec nous et puis nous verrons comment réagit son mollet, explique le coach. Ce sera un choix difficile. Il y a aussi la rencontre face à Genk puis la manche retour contre Berlin dans une semaine à prendre en compte. Il faudra voir comment il se sent."

Pour le reste, tout le groupe a fait le déplacement pour une rencontre que le T1 unioniste ne veut pas attaquer dans la peau du favori. "Nous devons respecter ce que l'Union Berlin fait en Bundesliga ces derniers mois. Il ne faut pas oublier que cette équipe est invaincue à domicile depuis plus d'un an si on excepte notre duel en septembre (NdlR : hormis celle face à l'Union Saint-Gilloise, la dernière défaite à domicile de Berlin remonte au 13 février 2022, face au Borussia Dortmund). Pour moi, c'est du 60-40 en leur faveur."