Berlin veut sortir de sa période plus délicate : “Le style des Belges ne plaît pas à l’équipe allemande”

Pas de Manchester United ou de Juventus pour les coéquipiers de Moris donc, mais une équipe que les Bruxellois avaient battue à l’aller (0-1) avant de s’incliner au retour sur le même score. Qu’est-ce qui a changé depuis cette double confrontation ? Les deux équipes n’ont en tout cas pas quitté le sommet de leur championnat même si elles ont chacune connu récemment des périodes plus délicates. “À Berlin, les fondamentaux sont les mêmes qu’il y a quelques mois, analyse notre interlocuteur. L’équipe base toujours son jeu sur une solidité défensive et de la rapidité en contre-attaque. Mais l’Union connaît tout de même une période plus compliquée actuellement avec une instabilité défensive qui la pousse à revenir aux bases.”

Berlin a récemment partagé l'enjeu face à Cologne.

Le dernier bilan de l’Union Berlin en championnat n’est pas bon : avec deux points sur neuf et zéro but inscrit lors de leurs trois dernières sorties, les Allemands ont vu le Bayern Munich et le Borussia Dortmund prendre leurs distances en tête de la Bundesliga. D’ailleurs, l’actuel joueur le plus en vue est… le gardien Frederik Rönnow qui réalise de grosses performances ces dernières semaines. “Le problème est qu’ils n’arrivent plus à marquer, avance Kit Holden. Beaucoup d’adversaires se disent : ‘Laissons le ballon à Berlin et essayons de les avoir en contre-attaque.’ Quand l’adversaire les attend, ils ont tendance à forcer leur jeu et à être frustrés. C’est d’ailleurs la crainte de Berlin pour ce jeudi : ils savent que l’Union Saint-Gilloise a une bonne défense tout en ayant les qualités pour repartir rapidement en contre-attaque. Dans ce genre de situations, ils arrivaient souvent à marquer dans le passé, mais ce n’est plus le cas ces dernières semaines. Malgré cela, je trouve Berlin plus fort qu’il y a quelques mois : ils ont changé de mentalité en acceptant le fait qu’ils peuvent battre n’importe quelle équipe.”

L’Ajax Amsterdam en a fait les frais au tour précédent en étant éliminé à la demi-surprise générale (0-0 et 3-1). "Avant ce duel, il y avait la sensation que Berlin pouvait créer l’exploit. Beaucoup de gens s’attendaient à une bonne performance de l’Union, car ils connaissaient le niveau de l’équipe. Mais ils ont été surpris par l’énorme confiance avec laquelle ils ont joué.”

Une victoire qui a permis aux Allemands de continuer à rêver en grand cette saison. Toujours en course pour une qualification directe en Ligue des Champions via le championnat, l’équipe d’Urs Fischer pourrait être la belle surprise de l’Europa League. “Quand on voit ce que Francfort a réalisé la saison dernière en remportant l’Europa League, certains se disent que Berlin pourrait réitérer cet exploit, commente Kit Holden. Les fans ont envie de croire à une victoire finale, mais ils savent que cela resterait tout de même un miracle. Pour ce jeudi, le fait que le style de l’Union Saint-Gilloise ne plaise pas à Berlin ne joue pas en leur faveur. Il y a un mois, quand l’équipe enchaînait les victoires, j’aurais donné les Allemands grands favoris. Mais vu les récentes performances du club, je dirais que ce sera du 50-50."

Aux Bruxellois de profiter de cette mauvaise passe en allant chercher un bon résultat dès ce jeudi pour pouvoir continuer à rêver en mode européen.