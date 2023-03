Karel Geraerts et l’Union s’attaquent à l’Europa League en confiance : “C’est du 60-40 pour Berlin”

À lire aussi

Si son maître à jouer est absent, l’Union aura une grosse arme en moins face à l’actuel troisième de Bundesliga. Un adversaire qui n’a plus perdu à domicile depuis le 13 février 2022… si on ne compte pas la victoire de l’Union Saint-Gilloise en septembre dernier (0-1). "Nous devons respecter ce que Berlin fait en championnat, a avancé Geraerts. Pour moi, c’est du 60-40 en leur faveur. C’est une équipe très physique qui joue bien au ballon. Je suis content de revenir ici même si l’adversaire nous connaît mieux qu’il y a six mois.”

L’Union peut attaquer ce match historique sans pression dans la peau de l’outsider et après avoir stoppé l’hémorragie suite aux trois défaites subies d’affilée ces dernières semaines. “Cela n’a pas été facile mentalement mais j’étais rassuré car le niveau n’avait pas été catastrophique. La grosse différence avait été que nous étions moins efficaces dans nos bons moments. La victoire face à Eupen a remis de la confiance et du calme dans le groupe.”

Surprises berlinoises

Côté allemand, on se méfie d’un adversaire qui avait été plus qu’ennuyant en phase de groupes. “Nos deux derniers duels ont montré que ce sera difficile, a expliqué l’entraîneur berlinois Urs Fischer. Nous avions vraiment eu du mal à domicile car ils avaient montré une solidité défensive, une bonne organisation et une capacité à partir en profondeur. Nous avons essayé l’une ou l’autre chose à l’entraînement qui pourrait les surprendre. Nous tenterons d’être positifs et de se mettre dans une bonne position avant la manche retour.”