Après un retour de Berlin compliqué, l'Union se concentre sur Genk : "Ils sont ultra favoris pour le titre"

Le moins que l’on puisse écrire est que les dernières heures des Unionistes ont été plus qu’agitées. Après être passé par tous les sentiments lors de son huitième de finale aller d’Europa League, le groupe de Karel Geraerts devait quitter l’Allemagne jeudi soir, deux heures seulement après le coup de sifflet final. Problème, leur avion n’a finalement pas pu décoller. Alors que tous les joueurs et le staff étaient déjà assis dans l’appareil, un problème au système de dégivrage a retardé le vol. La fermeture de l’aéroport à 23h pile a ensuite obligé le club à revoir ses plans et à rester une nuit de plus à Berlin. "Notre planning était parfait et tout était en ordre mais les autorités n’ont pas donné leur accord pour le décollage, raconte Karel Geraerts. C’est embêtant mais ce n’est pas non plus la fin du monde. Nous avons donc un peu ajusté notre planning en vue du match contre Genk."