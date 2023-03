C'est le moment d'enfoncer le clou: la Belgique peut prendre le large après une nouvelle bonne opération au coefficient UEFA

À lire aussi

Détrompez-vous, ces trois rencontres ont encore rapporté des points à l'indice UEFA ! Mieux, ces précieuses unités permettent de creuser encore un peu plus l'écart avec nos concurrents directs. Désormais, la Belgique dépasse son premier poursuivant de plus de 3600 points ! Une bonne nouvelle parce que l'Écosse, l'Autriche ou la Serbie n'ont plus d'équipes alignées.

Pays et coefficient sur 5 ans Nombre de points 2022/2023 équipes en lice 1. Angleterre : 105 141 points 18,571 6/7 2. Espagne : 90 141 13,714 5/7 3. Allemagne : 81 356 16,000 6/8 4. Italie : 75 497 15,928 7/7 5. France : 60 664 12,083 1/6 6.Pays-Bas : 57 900 11,500 2/5 7. Portugal : 55 382 11.666 3/6 8. Belgique : 40 000 12,000 3/5 9. Écosse : 36 400 3,500 0/5 10. Autriche : 34 000 4,900 0/4 11. Serbie : 32 375 5,375 0/4

Un ticket retrouvé... pour 2024/2025

En cas de qualification, la belle saison des clubs belges en Europe se poursuivrait. Actuellement, notre pays est le sixième pays européen. Une belle prouesse... mais il ne faut pas s'endormir sur ses lauriers. L'an prochain, les Belges n'auront aucun club en Ligue des champions. Ce qui signifie qu'ils devraient prendre moins de points.

Cependant, la Belgique va récupérer un ticket pour la C1 dès la cuvée 2024/2025. Une excellente nouvelle tant l'argent de la C1 est primordial pour le football belge. Cette année, malgré son humiliante défaite contre Benfica, Bruges a gagné un peu moins de 50 millions d'euros cette saison. Une coquette somme qui est divisée entre les primes UEFA, les rentrées liées au stade et les droits TV. Un beau pactole de consolation bienvenu alors que le club traverse une crise de résultats terribles en championnat.

Pour les clubs belges aussi, cela a un intérêt. En effet, au plus la Belgique est haute dans le classement des cinq dernières années, au plus elle peut revendiquer des tickets pour ses formations. Actuellement, la huitième position est le plafond de verre car le Portugal est à 15 000 points de notre championnat.

Sur le papier, cette campagne pourrait même se montrer historique. En effet, nous avons gagné 12 000 points depuis le début de la saison. Seule la cuvée 2016-2017 fait mieux avec 12 500 points. Une victoire vaut 0,400 tandis qu'un match nul 0,200. Des points bonus sont également attribués en cas de qualification au tour suivant (0,200). Une victoire et une qualification de l'Union pourraient donc suffire par exemple ! Un bon prétexte pour être derrière tous nos clubs dans les semaines qui vont suivre.