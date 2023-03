Face à Berlin, l'Union a su se montrer efficace: "Depuis mon but, je me suis régalé"

S'ils ont dû faire le gros dos à de nombreux moments, les Bruxellois ont joué crânement leur chance. Et peuvent rêver d'un improbable quart de finale européen. "Nous avons cinq orteils en quarts, tout comme Berlin. Il y aura jeudi prochain un nouveau match avec de l'intensité et du spectacle. Nous sommes portés par l'esprit de la gagne peu importe l'adversaire et la compétition. Cela nous permet de soulever des montagnes. Quand on n'y croit pas à 100%, on a aucune chance. Il fallait se donner les moyens de le faire et rien que se retrouver dans ce stade pour ce huitième de finale d'Europa League, quand on connaît nos parcours respectifs, c'est beau."