L'avis de l'expert : Ce Boniface-là ne restera pas longtemps à l'Union

Et de cinq! Victor Boniface a encore fait parler la poudre en inscrivant son quatrième et cinquième but européen avec l’Union. Un doublé qui permet à l'Union d'encore croire à une qualification et qui montre que le joueur sait répondre dans les grands moments, comme contre Malmö ou Braga. S’il est l’un des fautifs en ne fermant pas assez bien le mur sur l’égalisation berlinois, le Nigérian a réalisé un match plein en récupérant plusieurs ballons et en provoquant de nombreuses fautes grâce à sa solidité dans les duels.