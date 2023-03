Adingra : “Nos deux buts viennent de phases travaillées à l’entraînement”

À lire aussi

Teddy Teuma : “On a ressenti de la fatigue aujourd’hui. Ce n’est déjà pas simple d’enchaîner Coupe d’Europe et championnat alors quand le trajet retour se complique, c’est encore plus difficile. Mais malgré cette fatigue, on a pu faire face à cette équipe de Genk. On a eu des difficultés à gérer leur entrejeu en première mi-temps, d’autant plus que la communication entre nous n’était pas simple à cause de l’ambiance, mais on a pu rectifier ça pendant la mi-temps. Mon état physique ? Cela va de mieux en mieux. L’idée était d’être remplacé aujourd’hui pour pouvoir tenir ma place jeudi.”

Siebe Van der Heyden : “C’était une semaine avec deux matches importants. Cette victoire après le nul à Berlin, c’est un bon bilan et ce sont des résultats importants pour nous. Le penalty que je concède ? Je ne suis pas d’accord avec l’arbitre, mais c’est comme ça. À plusieurs moments, on devait subir les assauts de Genk avec le ballon qui revenait sans cesse aux abords de notre rectangle mais on peut être satisfait d’avoir compensé au mental nos quelques failles balle au pied. La tension pendant le match ? J’ai bien failli prendre la deuxième carte en fin de match mais je me suis retenu de tacler au dernier moment (rires).”

Mike Trésor : “On a vraiment dominé la première mi-temps, avec beaucoup d’occasions. Mais ils nous ont punis en étant plus efficaces que nous. Et ils ont pu jouer d’autant plus en contre-attaque lorsqu’ils menaient au score. Avec des buts qui tombaient juste avant la mi-temps, ce qui est toujours plus difficile à digérer. La sélection des Diables rouges ? Je n’y pense pas là maintenant mais c’est à moi de continuer à progresser pour m'en rapprocher.”

Patrik Hrosovsky : “C’est difficile d’expliquer cette défaite si ce n’est pas leurs deux buts coup sur coup, sur des actions où on aurait dû mieux défendre. Cette défaite fait mal contre un concurrent direct, mais les matches en Playoffs seront plus importants puisque les points seront divisés par deux d’ici là. J’espère qu’on pourra retenir les leçons de ce match pour être meilleurs en Playoffs.”